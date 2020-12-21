"Я же из Житомира, как я могу не сталкиваться с расизмом? С самого детства с ним сталкивался. Это было начало 90-х, Житомир, черный пацан – люди такое видели только в кино.

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Меня это все задевало, но потом резко отпускало. Меня не клинило, комплексов не было по этому поводу. Я там в морду дал и все. Во дворе у меня были друзья, которые меня уважали, играли, и мне было нормально. А в городе оскорбляли, и папу моего оскорбляли, когда мы ходили гулять.

Стычки были в интернате. Я жил в спортивном лицее, мне 14 лет было. Тогда было модно быть скинхедом. Мне кажется, что это на расистской почве меня "на перо" посадили – у меня было 4 ножевых ранения. Это произошло в интернате, за гаражами. Возле нас там 4-5 человек появилось – я понимаю, что что-то не то. Двое начали убегать, я просто не успел. Чувствовал, как меня начинают просто... Но это заточки были, не ножи.

Я был в пуховике, с меня все эти перья летели... Я добежал как-то – скорость помогла. Два легких у меня были пробиты и разрез сбоку. Лежал с трубками в легких", – вспомнил Эсеола в интервью YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, 29-летний украинский форвард, который является воспитанником киевского Динамо, перешел в Кайрат летом 2018 года.

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