"Українські клуби, може, і цікавляться мною, але я б розглядав лише топ-2 клуби УПЛ. Інші – не цікаво було б. Можливо, через зарплатні відомості.

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Наскільки відрізняється платоспроможність пересічних українських команд від клубів Казахстану? На даний момент дійсно відрізняється. Якщо беремо період до війни – і в Казахстані були шалені гроші, але в Україні... І рівень футболу був хороший, і гроші були. Знаю, що люди менше ніж за 25 тисяч доларів взуття не взували, бутси не зашнуровували. Зараз, зрозуміло, все змінилося, і різниця велика. Зарплати в Казахстані більші", – сказав Есеола в інтерв'ю YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, 29-річний український форвард, який є вихованцем київського Динамо, перейшов у Кайрат влітку 2018 року і у поточному сезоні завоював з командою перше за 16 років чемпіонство.

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