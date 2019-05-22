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Эсеола попал в сборную тура казахской Премьер-лиги

22 мая 19:29 36 Читати українською
Эсеола попал в сборную тура казахской Премьер-лиги
Адеринсола Эсеола / фото из соцсетей

Нападающий алматинского Кайрата Адеринсола Эсеола вошел в символическую сборную 11-го тура чемпионата Казахстана.

Украинский форвард снова попал в сборную тура казахской Премьер-лиги, сообщает официальный твиттер ПФЛК.

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В отчетном туре Эсеола дублем принес победу Кайрату над Иртышом. Это позволило 27-летнему нападающему в третий раз в этом сезоне попасть в символическую сборную тура. К слову, компанию ему составил экс-украинец Дмитрий Непогодов – вратарь Тобола и сборной Казахстана.

В нынешнем сезоне Адеринсола Эсеола провел 9 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 6 мячей.

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Мир Кайрат Алматы Кайрат Алматы Чемпионат Казахстана Адеринсола Эсеола Адеринсола Эсеола
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