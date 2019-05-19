Эсеола дублем принес победу Кайрату над Иртышом

В матче 11-го тура чемпионата Казахстана Кайрат минимально победил Иртыш.

Казахстан. Премьер-лига, 11-й тур

Кайрат – Иртыш – 2:1

Голы: Эсеола 6, 41 – Каньяс, 34

Кайрат минимально переиграл Иртыш. Главным героем матча стал украинский форвард Эсеола, который открыл счет на 6-й минуте, а перед перерывом оформил дубль. Каньяс между этими мячами сравнял счет, однако после второго гола Эсеолы Иртыш не сумел результативно ответить.

Благодаря этой победе Кайрат набрал 19 очков и поднялся на 5 место, Иртыш с 9 пунктами остался на 10 позиции.

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