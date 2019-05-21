"Житомирская пантера продолжает наводить ужас", – Панков расхвалил Эсеолу

Футбольный агент Александр Панков высказал комплименты форварду Кайрата Адеринсоле Эсеоле.

"Эсеола забил 2 гола в последнем туре и 2-й год подряд возглавляет бомбардирскую гонку за звание лучшего нападающего Казахстана. Пока команда в поиске нового стиля игры, "житомирская пантера" продолжает наводить ужас на вратарей и защитников своих соперников. Кстати, напоминаю статистику 9 игр, 6 голов", – написал Панков в своем Instagram.

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Кайрат после 11 туров находится на 5 позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 19 очков.

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