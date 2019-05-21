toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Житомирская пантера продолжает наводить ужас", – Панков расхвалил Эсеолу

21 мая 09:11 209 Читати українською
"Житомирская пантера продолжает наводить ужас", – Панков расхвалил Эсеолу
Адеринсола Эсеола / соцсети

Футбольный агент Александр Панков высказал комплименты форварду Кайрата Адеринсоле Эсеоле.

"Эсеола забил 2 гола в последнем туре и 2-й год подряд возглавляет бомбардирскую гонку за звание лучшего нападающего Казахстана. Пока команда в поиске нового стиля игры, "житомирская пантера" продолжает наводить ужас на вратарей и защитников своих соперников. Кстати, напоминаю статистику 9 игр, 6 голов", – написал Панков в своем Instagram.

Эсеола дублем принес победу Кайрату над Иртышом

Кайрат после 11 туров находится на 5 позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 19 очков.

Твіттеріада. Українка звабила увесь Спортінг, або Легка еротика екс-форварда "синьо-жовтих" із дружиною

blog_ava
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
13:25
515
Теги
Украинцы за рубежом Мир Александр Панков Кайрат Алматы Кайрат Алматы Адеринсола Эсеола Адеринсола Эсеола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
23
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук