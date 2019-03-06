Эсеола получил 5 матчей дисквалификации в чемпионате Казахстана за удар соперника локтем – видео грубого фола

Нападающий Кайрата Адеринсола Эсеола получил наказание за грубый фол в матче против Астаны.

В матче за Суперкубок Казахстана между Астаной Григорчука и Кайратом, украинский нападающий Адеринсола Эсеола ударил соперника локтем после столкновения, что заметил арбитр матча и наказал форварда прямой красной карточкой.

Григорчук прокомментировал победу Астаны в Суперкубке Казахстана

КДК федерации футбола Казахстана приняло решение дисквалифицировать Эсеолу сроком на 5 матчей чемпионата за агрессивное поведение.

Заметим, что в игре за Суперкубок Казахстана победу одержала Астана, которую возглавляет украинский специалист Роман Григорчук, поединок завершился со счетом 2:0.

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