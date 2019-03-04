toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
НАПОЛИ - ЮВЕНТУС КАРПАТЫ - ЛЬВОВ ЭВЕРТОН - ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС

Григорчук прокомментировал победу Астаны в Суперкубке Казахстана

15:16 82 Читати українською
Григорчук прокомментировал победу Астаны в Суперкубке Казахстана
Роман Григорчук / ФК Астана

Главный тренер Астаны Роман Григорчук поделился впечатлениями от победы в Суперкубке Казахстана-2019.

"Я выражу эмоции всей команды, всего клуба – очень приятно, что наша работа увенчалась титулом. Пока радуемся, потом восстанавливаемся и начинаем подготовку к первому туру Премьер-Лиги.

Григорчук с Астаной одержал Суперкубок Казахстана, победив Кайрат – Эсеола был удален

Мы старались собрать максимум информации о сопернике, но тяжело делать было выводы, потому что Кайрат на сборах играл разными составами, разными тактическими вариантами, потому картина была неполной.

Но конечно же, мы исходили из того, что мы хотим играть в свой футбол, доминировать на поле, контролировать мяч. Поэтому мы больше думали о своей игре. Я уверен, что только команда, которая умеет владеть игрой, сможет добиваться результата.

"Він не женеться за миттєвими статками, як більшість молодих гравців": чому Зінченко став улюбленцем фанів Ман Сіті

Мы хотим доукомплектоваться, нам это необходимо. Но селекционная работа очень тяжелая, мы можем взять лишь футболиста, в котором уверенны, что он способен нам помочь добыть большие победы. Это сделать непросто, но работа продолжается", – цитирует Григорчука официальный сайт Астаны.

Теги
Украинцы за рубежом Мир Роман Григорчук Роман Григорчук Астана Астана Кайрат Алматы Кайрат Алматы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Вернидуб – лучший тренер 20 тура УПЛ
    Україна — 14:2515 Вернидуб – лучший тренер 20 тура УПЛ
4
час
:
47
мин
Леганес
22:00
Леванте
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук