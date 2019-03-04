Григорчук прокомментировал победу Астаны в Суперкубке Казахстана

Главный тренер Астаны Роман Григорчук поделился впечатлениями от победы в Суперкубке Казахстана-2019.

"Я выражу эмоции всей команды, всего клуба – очень приятно, что наша работа увенчалась титулом. Пока радуемся, потом восстанавливаемся и начинаем подготовку к первому туру Премьер-Лиги.

Григорчук с Астаной одержал Суперкубок Казахстана, победив Кайрат – Эсеола был удален

Мы старались собрать максимум информации о сопернике, но тяжело делать было выводы, потому что Кайрат на сборах играл разными составами, разными тактическими вариантами, потому картина была неполной.

Но конечно же, мы исходили из того, что мы хотим играть в свой футбол, доминировать на поле, контролировать мяч. Поэтому мы больше думали о своей игре. Я уверен, что только команда, которая умеет владеть игрой, сможет добиваться результата.

"Він не женеться за миттєвими статками, як більшість молодих гравців": чому Зінченко став улюбленцем фанів Ман Сіті

Мы хотим доукомплектоваться, нам это необходимо. Но селекционная работа очень тяжелая, мы можем взять лишь футболиста, в котором уверенны, что он способен нам помочь добыть большие победы. Это сделать непросто, но работа продолжается", – цитирует Григорчука официальный сайт Астаны.