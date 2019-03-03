Григорчук с Астаной одержал Суперкубок Казахстана, победив Кайрат – Эсеола был удален

Астана победила Кайрат в матче за Суперкубок Казахстана (2:0).

Астана, которую возглавляет украинский специалист Роман Григорчук, принимала Кайрат в матче за Суперкубок Казахстана. В стартовом составе гостей вышел нападающий Адеринсола Эсеола.

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Подопечные Григорчука забили уже в дебюте матча, отличился Кабананга, а уже во втором тайме футболист оформил дубль и установил окончательный счет во встрече – 2:0.

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Отметим, что украинский форвард Кайрата Эсеола провел на поле 84 минуты, ведь в конце матча получил от арбитра прямую красную карточку.