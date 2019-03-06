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Есеола отримав 5 матчів дискваліфікації у чемпіонаті Казахстану за удар суперника ліктем – відео брутального фолу

10:35 181 Читать на русском
Есеола отримав 5 матчів дискваліфікації у чемпіонаті Казахстану за удар суперника ліктем – відео брутального фолу
Адерінсола Есеола / фото: ФК Кайрат

Нападник Кайрата Адерінсола Есеола отримав покарання за брутальний фол у матчі проти Астани.

У матчі за Суперкубок Казахстану між Астаною Григорчука та Кайратом, український нападник Адерінсола Есеола вдарив суперника ліктем після зіткнення, що помітив арбітр матчу та покарав форварда прямою червоною карткою.

Григорчук прокоментував перемогу Астани в Суперкубку Казахстану

КДК федерації футболу Казахстану прийняло рішення дискваліфікувати Есеолу терміном на 5 матчів чемпіонату за агресивну поведінку.

Зауважимо, що у грі за Суперкубок Казахстану перемогу здобула Астана, яку очолює український спеціаліст Роман Григорчук, поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Дивіться фол на відео з 02:11:30

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Світ Кайрат Алмати Кайрат Алмати Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола Українці за кордоном
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