"Честно, вообще не доволен этим футболистом. Рассчитывали на Эсеолу, но на тренировках это не хочется говорить.

Максимов после разгрома Львова нашел, за что раскритиковать игроков Ворсклы

Вакула? Поймите правильно, мы все смотрим по тренировкам, почему не доверяем. Футболист выходит на 10-15 минут, он может доказывать в игре.

Знаете, хочется сказать откровенно, но не хочется никого обижать. Покажите мне скамейку, хотя бы три-четыре человека, они должны составлять конкуренцию. А ее просто нет. У нас есть 11 человек, которые играют, вот хоть один выпадет, я говорю честно – некем заменить. И пусть на меня обижаются, я такой, какой есть", – цитирует Максимова FanDay.

Напомним, Адеринсола Эсеола перебрался в Полтаву из Кайрата. Форвард должен был заменить в Ворскле Владислава Кулача, который стал лучшим бомбардиром прошлого сезона УПЛ, а летом перебрался в киевское Динамо.

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