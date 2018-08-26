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Эсеола дублем помог Кайрату победить Атырау

20:33 57 Читати українською
Эсеола дублем помог Кайрату победить Атырау
Адеринсола Эсеола / ФК Кайрат

Украинец Адеринсола Эсеола забил два гола в чемпионате Казахстана.

Матч 24 тура чемпионата Казахстана Кайрат – Атырау закончился со счетом 4:2. Украинец Адеринсола Эсеола забил два гола.

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Нападающий отличился на семьдесят первой минуте, сделав счет 3:2. Эсеола замкнул передачу партнера в пустые ворота. Второй гол форвард забил уже в дополнительное время. Эсеола замкнул головой передачу с фланга.

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На данный момент Эсеола возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Казахстана. На счету украинца 14 голов.

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Украинцы за рубежом Мир Кайрат Алматы Кайрат Алматы Чемпионат Казахстана Адеринсола Эсеола Адеринсола Эсеола
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