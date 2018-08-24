Эсеола: Моя маленькая мечта – играть за сборную Украины

Украинский форвард казахского Кайрата Адеринсола Эсеола рассказал, что мечтает сыграть за национальную сборную.

"Казахские СМИ намекали мне о возможности играть за сборную Казахстана, но я патриот, я люблю свою страну и не очень воспринимаю вопрос натурализации.

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Моя маленькая мечта - играть за сборную Украины. Делаю все возможное, но тренерскому штабу виднее, хотя я считаю, что ни у одного украинского нападающего в этом году нет такой статистики, как у меня", – рассказал Эсеола FootballHub.

Отметим, в этом году в составе Кайрата Эсеола сыграл 19 матчей, в которых забил 12 голов.

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