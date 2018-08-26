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Есеола дублем допоміг Кайрату перемогти Атирау

20:29 256 Читать на русском
Есеола дублем допоміг Кайрату перемогти Атирау
Адерінсола Есеола / ФК Кайрат

Українець Адерінсола Есеола забив два голи у чемпіонаті Казахстану.

Матч 24 туру чемпіонату Казахстану Кайрат – Атирау закінчився з рахунком 4:2. Українець Адерінсола Есеола забив два голи.

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Нападник відзначився на 71-ій хвилині, зробивши рахунок 3:2. Есеола замкнув передачу партнера у порожні ворота. Другий гол форвард забив вже у додатковий час. Есеола замкнув головою передачу з флангу.

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На даний момент Есеола очолює таблицю бомбардирів чемпіонату Казахстану. На рахунку українця 14 голів.

Теги
Українці за кордоном Світ Кайрат Алмати Кайрат Алмати Чемпіонат Казахстану Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола
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