Еррера: Якби я був спортивним директором, я завтра б підписав контракт із Сульшером

Хавбек Манчестер Юнайтед розповів про головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера.

"Це не моя справа, і я з повагою ставлюся до тих, хто працює в клубі. Все, що я можу сказати – якби я був спортивним директором, я завтра б підписав контракт з Уле. Але я поважаю тих, хто приймає рішення і не збираюся їм вказувати.

У Сульшера рівень, якого важко досягти у футболі, гравці до нього прив'язані – і ті, хто грає, і ті, хто виходить на поле не так часто. Він дуже близький з футболістами, але в той же час розуміє, що іноді потрібно залишитися осторонь і не перевантажувати гравців інформацією кожен день.

Коли Сульшер каже, всі слухають, тому що це щось важливе, що може допомогти команді перемогти", – цитує Ерреру Four Four Two.