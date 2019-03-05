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Еррера: Якби я був спортивним директором, я завтра б підписав контракт із Сульшером

22:50 91 Читать на русском
Еррера: Якби я був спортивним директором, я завтра б підписав контракт із Сульшером
Уле Гуннар Сульшер та Андер Еррера / Соцмережі

Хавбек Манчестер Юнайтед розповів про головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера.

"Це не моя справа, і я з повагою ставлюся до тих, хто працює в клубі. Все, що я можу сказати – якби я був спортивним директором, я завтра б підписав контракт з Уле. Але я поважаю тих, хто приймає рішення і не збираюся їм вказувати.

Сульшер – єдиний кандидат на посаду тренера Манчестер Юнайтед

У Сульшера рівень, якого важко досягти у футболі, гравці до нього прив'язані – і ті, хто грає, і ті, хто виходить на поле не так часто. Він дуже близький з футболістами, але в той же час розуміє, що іноді потрібно залишитися осторонь і не перевантажувати гравців інформацією кожен день.

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Коли Сульшер каже, всі слухають, тому що це щось важливе, що може допомогти команді перемогти", – цитує Ерреру Four Four Two.

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Англія Андер Еррера Андер Еррера Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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