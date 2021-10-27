Чемпиону мира назначили испытательный срок на 4 года вместо реального заключения на год, сообщает Marca. Также футболист обязан уплатить штраф на общую сумму 96 тысяч евро. Если в течение этого периода Эрнандес нарушит одно из условий, то может таки загреметь в тюрьму.

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История тянется еще с февраля 2017 года. Тогда нетрезвый Эрнандес избил свою жену Амелию прямо посреди улицы. Девушка также применяла физическую силу, поэтому обоим присудили месяц общественных работ и запретили приближаться друг к другу в течение полугода. Впрочем, пара неожиданно помирилась и уже в июне вместе отправилась в романтическое путешествие. Именно это нарушение и послужило причиной нынешних проблем Эрнандеса.

В текущем сезоне француз провел за Баварию 9 матчей, результативными действиями не отмечался. 10 октября защитник вместе со сборной выиграл Лигу наций.

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