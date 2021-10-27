Чемпіону світу призначили випробувальний термін на 4 роки замість реального ув'язнення на рік, інформує Marca. Також футболіст зобов'язаний сплатити штраф на загальну суму 96 тисяч євро. Якщо упродовж цього періоду Ернандес порушить одну з умов, то таки може загриміти у в'язницю.

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Історія тягнеться ще з лютого 2017-го. Тоді нетверезий Ернандес побив свою дружину Амелію прямо посеред вулиці. Дівчина також застосовувала фізичну силу, тому обом присудили місяць громадських робіт і заборонили наближатися один до одного упродовж півроку. Втім, пара несподівано помирилася і вже в червні разом вирушила в романтичну подорож. Саме це порушення і стало причиною нинішніх проблем Ернандеса.

Додамо, що в поточному сезоні француз провів за Баварію 9 матчів, результативними діями не відзначався. 10 жовтня захисник разом зі збірною виграв Лігу націй.

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