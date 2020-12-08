"Холанд похож на Ибрагимовича, когда Златану было 20. Сульшер – хороший парень, но он ошибся, когда сказал, что Эрлинг похож на Лукаку. Будет лучше, если Сульшер вместо разговоров о Холанде подумает о том, чтобы найти способ заставить Погба показывать чемпионскую игру.

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Эрлинг – словно картина, он похож на "Крик" Эдварда Мунка (знаменитая работа норвежского художника – прим. Футбол 24), потому что он вызывает страх у защитников. Он позвонил мне после того, как его его заменили на 85-й минуте в матче с Гертой. Эрлинг оформил покер и хотел забить еще. Он был в ярости. Холанд хочет быть лучшим, даже если играет в шашки", – приводит слова Райола Goal со ссылкой на Tuttosport.

К слову, Холанд провел 14 матчей в составе Боруссии Д в текущем сезоне, отметившись 17 голами и 3 ассистами.

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