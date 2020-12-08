"Холанд схожий на Ібрагімовіча, коли Златану було 20. Сульшер – хороший хлопець, але він помилився, коли сказав, що Ерлінг схожий на Лукаку. Буде краще, якщо Сульшер замість розмов про Холанда подумає про те, щоб знайти спосіб змусити Погба показувати чемпіонську гру.

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Ерлінг – немов картина, він схожий на "Крик" Едварда Мунка (знаменита робота норвезького художника – прим. Футбол 24), тому що він викликає страх у захисників. Він подзвонив мені після того, як його його замінили на 85-й хвилині у матчі з Гертою. Ерлінг оформив покер і хотів забити ще. Він був розлючений. Холанд хоче бути найкращим, навіть якщо грає в шашки", – наводить слова Райоли Goal з посиланням на Tuttosport.

До слова, Холанд провів 14 матчів у складі Борусії Д у поточному сезоні, відзначившись 17 голами та 3 асистами.

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