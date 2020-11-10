Полузащитник Интера Кристиан Эриксен в ближайшее время может завершить свои выступления за миланский клуб.

Датский хавбек за год, проведенный на Сан-Сиро, так и не смог стать важным элементом в системе Антонио Конте. Именно поэтому Эриксен настроен покинуть Интер уже зимой, сообщает Football Insider.

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По информации издания, несколько топ-клубов АПЛ уже получили предложение подписать 28-летнего датчанина. Отмечается, что среди этих клубов фигурирует Тоттенхэм. Именно оттуда Эриксен перешел в Интер прошлой зимой за 27 млн ​​евро. С тех пор полузащитник провел 33 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее в итальянской прессе появилась информация, что "нерадзурри" уже даже ищут замену Кристиану. В поле зрения боссов Интера якобы оказался хавбек Аталанты Руслан Малиновский. Однако стоит уточнить, что миланский клуб просто следит за украинцем, как и за многими другим футболистами.

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