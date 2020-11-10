Данський хавбек за рік, проведений на Сан-Сіро, так і не зміг стати важливим елементом в системі Антоніо Конте. Саме тому Еріксен налаштований покинути Інтер вже взимку, повідомляє Football Insider.

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За інформацією видання, кілька топ-клубів АПЛ вже отримали пропозицію підписати 28-річного данця. Зазначається, що серед цих клубів фігурує Тоттенхем. Саме звідти Еріксен перейшов у Інтер минулої зими за 27 млн євро. Відтоді півзахисник провів 33 матчі, в яких забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Раніше в італійській пресі з'явилася інформація, що "нерадзуррі" вже навіть шукають заміну Крістіану. У полі зору босів Інтера нібито опинився хавбек Аталанти Руслан Маліновський. Однак варто уточнити, що міланський клуб просто стежить за українцем, як і за багатьма іншими футболістами.

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