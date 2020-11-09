Функционеры "нерадзурри" внимательно наблюдали за игрой 27-летнего центрхава в минувшее воскресенье, утверждает Calcio Atalanta.

Малиновский заинтересовал Интер, – Ди Марцио

Малиновский оказался в фокусе генерального директора Интера Беппе Маротты и спортивного директора Пьеро Аузилио. Дуэт руководителей миланцев якобы видит в украинце замену Кристиану Эриксену, который не смог освоиться на Джузеппе Меацца. Потенциальный трансфер Малиновского может состояться в январе. Лидер "сине-желтой" сборной имеет действующий до лета 2024-го контракт с Аталантой.

В нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел 9 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 ассиста.

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