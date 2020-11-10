Нападающий Реала Гарет Бейл может оформить свое возвращение в Тоттенхэм на постоянной основе.

Тоттенхэм планирует выкупить Гарета Бейла у мадридского Реала, который сейчас играет за лондонцев на правах аренды, сообщает Calciomercato.com.

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По информации источника, "шпоры" очень довольны выступлениями валлийца и готовы предложить "сливочным" 15 млн евро за этот трансфер. Лондонцы надеются, что это устроит мадридцев, ведь это значительно сократит зарплатную ведомость Реала в кризисный период на фоне пандемии.

К слову, 31-летний Бейл вернулся в Тоттенхэм 19 сентября 2020. По условиям аренды лондонский клуб заплатит Бэйлу 9,8 млн евро, а Реал продолжает выплачивать футболисту 415 тыс евро в неделю.

Напомним, Бейл перешел в Реал именно из Тоттенхэма летом 2013 года. Сумма трансфера составила 101 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ Гарет уже сыграл три матча за "шпор", в которых забил один гол.

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