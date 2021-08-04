Полузащитник "нерадзурри" вернулся в Милан и побывал в расположении своей команды, которая продолжает подготовку к сезону.

29-летний датчанин встретился с партнерами по команде и руководством Интера. Эриксен пребывал в отличном настроении и чувствовал себя прекрасно – как физически, так и психологически, сообщает официальный сайт Интера.

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Хавбек продолжит реабилитацию по программе, которую разработали датские врачи. Медики Интера будут регулярно контактировать с Кристианом и мониторить процесс восстановления.

Напомним, 12 июня в матче первого тура Евро-2020 Дания – Финляндия Эриксен без сознания упал на газон. Футболист пережил сердечный приступ и в течение определенного времени был мертв, но слаженные действия партнеров по команде и медиков помогли спасти ему жизнь. Позже датчанину вживили специальный кардиостимулятор, что ставит под вопрос будущее игрока в Интере.

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