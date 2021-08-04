Півзахисник "нерадзуррі" повернувся в Мілан та побував у розташуванні своєї команди, яка продовжує підготовку до сезону.

29-річний данець зустрівся з партнерами по команді та керівництвом Інтера. Еріксен перебував у відмінному настрої та почувався чудово – як фізично, так і психологічно, повідомляє офіційний сайт Інтера.

Еріксен пройде спеціальні тести – на кону кар'єра в Серії А

Хавбек продовжить реабілітацію за програмою, яку розробили данські лікарі. Медики Інтера будуть регулярно контактувати з Крістіаном та моніторити процес відновлення.

Нагадаємо, 12 червня в матчі першого туру Євро-2020 Данія – Фінляндія Еріксен без свідомості впав на газон. Футболіст пережив серцевий напад та протягом певного часу був мертвим, але злагоджені дії партнерів по команді та медиків допомогли врятувати йому життя. Пізніше данцю вживили спеціальний кардіостимулятор, що ставить під питання майбутнє гравця в Інтері.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля