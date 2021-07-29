Полузащитник миланского Интера Кристиан Эриксен после пережитой на чемпионате Европы-2020 остановки сердца рвется обратно на футбольное поле.

Датчанин на следующей неделе пройдет тестирование, которое определит его дальнейшее будущее. Об этом сообщает Sky Sports.

"Эриксен не может играть за Интер": датчанин имеет проблемы в Италии после битвы за жизнь на Евро-2020

Эриксен должен вернуться в лагерь "нерадзурри". Там он сдаст решающие для карьеры в чемпионате Италии тесты. Даже хорошие результаты исследования позволят хавбеку вернуться на поле не раньше, чем через полгода. Основная преграда для возвращения Эриксена – имплантированный кардиостимулятор. Регламент Серии А запрещает выступления игроков с вживленными медицинскими устройствами.

Напомним, в конце первого тайма матча Евро-2020 между Финляндией и Данией Кристиан Эриксен упал на газон в результате сердечного приступа. Реанимировали хавбека прямо на поле. Затем датчанина прооперировали и установили кардиостимулятор.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля