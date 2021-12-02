После остановки сердца на Евро-2020 Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам в своем бывшем клубе Оденсе, сообщает Sky Sports.

Эриксен настроен возобновить карьеру в следующем сезоне – хавбек начал тренироваться после остановки сердца на Евро

"Эриксен связался с нами, и сейчас тренируется индивидуально", – сказал представитель датского клуба.

Напомним, Кристиан не мог оставаться в Интере, потому что его проблемы с сердцем не позволяют полузащитнику тренироваться в профессиональном клубе в Италии. По прогнозам, Эриксен может вернуться на поле уже в следующем сезоне.

"У мене з Еріксеном однаковий діагноз": у футбол потрапив через оголошення в газеті, грав у Петракова, запалює в Харкові