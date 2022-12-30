Датчанин уже проводит тренировки и поражает ворота прицельными ударами, которые всегда были его визитной карточкой.

Агент Эриксена рассказал, продолжит ли датчанин карьеру после расторжения контракта с Интером

Во время Евро-2020 у 29-летнего Эриксена остановилось сердце, но врачи его спасли. Полузащитнику был вживлен кардиостимулятор, поставивший крест на его карьере в Италии. В последние недели Кристиан тренируется на родине и ждет окончательного вердикта врачей.

Напомним, недавно Интер и Эриксен расторгли контракт по обоюдному согласию. Полузащитника связывали с Аяксом и Оденсе, если здоровье позволит ему полноценно вернуться в футбол.

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