Эриксен не растерял навыков снайпера после остановки сердца – видео занятий хавбека на поле
Полузащитник Кристиан Эриксен пытается возвращаться к полноценной жизни футболиста.
Датчанин уже проводит тренировки и поражает ворота прицельными ударами, которые всегда были его визитной карточкой.
Агент Эриксена рассказал, продолжит ли датчанин карьеру после расторжения контракта с Интером
Во время Евро-2020 у 29-летнего Эриксена остановилось сердце, но врачи его спасли. Полузащитнику был вживлен кардиостимулятор, поставивший крест на его карьере в Италии. В последние недели Кристиан тренируется на родине и ждет окончательного вердикта врачей.
Напомним, недавно Интер и Эриксен расторгли контракт по обоюдному согласию. Полузащитника связывали с Аяксом и Оденсе, если здоровье позволит ему полноценно вернуться в футбол.
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