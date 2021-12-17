Интер и Эриксен договорились о добровольном прекращении сотрудничества. Контракт разорван по согласию сторон, информирует официальный сайт клуба.

У датчанина было соглашение с "нерадзурри" до лета 2024 года. Однако Эриксен вынужден покинуть Интер, ведь не смог бы играть в Серии А с кардиостимулятором. Искусственный прибор для работы сердца необходим Кристиану после трагедии на Евро-2020.

Эриксен перешел в Интер зимой 2020 года, но не стал ключевым исполнителем в команде Антонио Конте. Минувшим летом датчанин напугал весь мир, когда на Евро-2020 пережил на поле сердечный приступ. В последнее время Кристиан тренировался на родине.

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