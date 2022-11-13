"Красные дьяволы" вырвали победу над Фулхэмом в 16-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Счет уже в дебюте матча открыли гости. Кристиан Эриксен забил свой первый гол за Манчестер Юнайтед. Хавбек стал первым датчаном после легендарного Петера Шмейхеля, отличившегося голом за "красных дьяволов". Знаменитый вратарь забивал в Кубке УЕФА российскому Ротору в 1995 году.

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Во втором тайме Фулхэм сравнял счет благодаря голу Джеймса, в свое время выступавшего за Юнайтед. Казалось, игра завершится миром, но свое слово сказал 18-летний аргентинец Алехандро Гарначо.

Молодой нападающий на скорости ворвался в штрафную и пробил мимо кипера. Это было уже в компенсированное время. 1:2 – МЮ сохранил 5 место в АПЛ. Фулхэм идет 9-м.

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