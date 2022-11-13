"Червоні дияволи" вирвали перемогу над Фулхемом в 16-му турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Рахунок вже в дебюті матчу відкрили гості. Крістіан Еріксен забив свій перший гол за Манчестер Юнайтед. Хавбек став першим данцем після легендарного Петера Шмейхеля, який відзначився голом за "червоних дияволів". Знаменитий воротар забивав у Кубку УЄФА російському Ротору в 1995 році.

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У другому таймі Фулхем зрівняв рахунок завдяки голу Джеймса, який свого часу виступав за Юнайтед. Здавалося, гра завершиться миром, але своє слово сказав 18-річний аргентинець Алехандро Гарначо.

Молодий нападник на швидкості увірвався до штрафного майданчика і пробив повз кіпера. Це було вже в компенсований час. 1:2 – МЮ зберіг 5 місце в АПЛ. Фулхем іде 9-м.

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