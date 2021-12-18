"Крис в хорошем физическом состоянии, и он продолжит играть. Я очень оптимистично настроен. Футбол – его страсть. Два клуба уже звонили по телефону мне, чтобы узнать, как у него дела.

Интер и Эриксен официально расторгли контракт

Это было давно, когда у него еще был контракт с Интером и тренировался сам. Насчет Интера все и так было понятно. Италия – единственная страна, которая не позволяет играть или тренироваться с кардиостимулятором", – цитирует агента AS .

Напомним, во время Евро-2020 у Эриксена остановилось сердце, но его спасли. Полузащитнику было вживлено устройство для работы сердца, но в Италии с ним нельзя играть. В последнее время Кристиан тренировался на родине. Накануне он и Интер расторгли контракт.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля