"Два дня назад, перед третьим международным матчем в составе сборной Венесуэлы, я получил положительный тест на COVID-19. Я уже выздоравливаю, чувствую себя лучше. Надеюсь вскоре сдать отрицательный тест и вернуться в свою команду и продолжу работать, спасибо всем", – написал Рамирес в своем Instagram.

Металлист 1925 – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Ранее Эрик сыграл 35 минут в матче с Аргентиной за Венесуэлу и провел полный поединок против сборной Перу.

К слову, форвард провел 2 матча в составе Динамо в текущем сезоне, в которых отметился голом и результативной передачей.

Металлист 1925 – Динамо: Шкурин ошеломляет, украинец растрачивает доверие Луческу, а 3 старых героя зажигают в матче УПЛ