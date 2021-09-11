"Два дні тому, перед третім міжнародним матчем у складі збірної Венесуели, я отримав позитивний тест на COVID-19. Я вже одужую, почуваюся краще. Сподіваюся незабаром здати негативний тест і повернусь до своєї команди та продовжу працювати, дякую всім", – написав Рамірес у своєму Instagram.

Металіст 1925 – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Раніше Ерік зіграв 35 хвилин у матчі з Аргентиною за Венесуелу і провів повний поєдинок проти збірної Перу.

До слова, форвард провів 2 матчі у складі Динамо у поточному сезоні, у яких відзначився голом та результативною передачею.

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