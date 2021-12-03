"Момент для Коваленко непростой, динамичный. Ему могло показаться, что защитник Львова Романчук сыграл не в мяч, а в ногу. Арбитр ошибся, хотя не стоит его резко критиковать, ведь эпизод действительно сложный. Но снова возвращаемся к вопросу, для чего нужен VAR? Для таких моментов, чтобы можно было рассмотреть, распознать и оценить все детали.

Шахтер – Львов – 6:1 – видео голов и обзор матча

Арбитр в поле сам мог посмотреть повтор и изменить свое решение с неправильного на правильное. Но этого не произошло, поэтому констатируем ошибку Коваленко. Романчук сначала сыграл в мяч, а уже после этого немного задел ногу соперника. Об этом он и сигнализировал арбитру, но тщетно", – цитирует Шебека UA-Футбол.

Добавим, что в первом тайме Шахтер заработал пенальти за сомнительный фол Романчука против Мудрика. Гол с пенальти позволил сравнять счет, а во втором тайме "горняки" разбили соперника, забив еще 5 мячей.

Шахтер уничтожил Львов, забив 6 голов – Мудрик повторил ассистентский подвиг Месси и заработал пенальти