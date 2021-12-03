"Момент для Коваленка непростий, динамічний. Йому могло здатися, що захисник Львова Романчук зіграв не в м'яч, а в ногу. Арбітр помилився, хоча не варто його дуже різко критикувати, адже епізод справді складний. Але знову повертаємось до питання, для чого потрібний VAR? Саме для таких моментів, щоб можна було розглянути, розпізнати та оцінити усі деталі.

Шахтар – Львів – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Арбітр у полі сам міг подивитися повтор та змінити своє рішення з неправильного на правильне. Але цього не сталося, тож констатуємо помилку Коваленка. Романчук спочатку зіграв у м'яч, а вже після цього трохи зачепив ногу суперника. Про це він і сигналізував арбітру, але марно", – цитує Шебека UA-Футбол.

Додамо, що у першому таймі Шахтар заробив пенальті за досить сумнівний фол Романчука проти Мудрика. Гол з пенальті дозволив зрівняти рахунок, а у другому таймі "гірники" розбили суперника, забивши ще 5 м'ячів.

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