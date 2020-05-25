"Фарерский Бекхэм" забил 4 гола за 13 минут – фантастический хет-трик со штрафных

В 3-го туре чемпионата Фарерских островов был сыгран неординарный матч, обзор которого теперь просматривают во всей Европе.

Чемпионат Фарерских островов, 3 тур

АБ Аргир – ХБ Торсхавн – 0:5

Голы: Далбуд, 4, Юстинуссен, 8, 12, 17, 21

Удаление: Хансен, 16 (ХБ Торсхавн)

ХБ Торсхавн уничтожил АБ Аргир в матче 3 тура чемпионата Фарерских островов, забив 5 голов за 21 минуту – из них 2, играя в меньшинстве. Главным героем поединка стал 21-летний Адриан Юстинуссен, записавший в свой актив 4 мяча и ассист.

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На покер ему понадобилось всего 13 минут, а свои первые 3 мяча нападающий забил прямыми ударами со штрафных. При этом последний гол Юстинуссен забил ударом метров с 35-ти, закрутив мяч по роскошной траектории. Такому исполнению мог бы позавидовать и сам Дэвид Бекхэм.

К слову, в стартовых трех турах ХБ Торсхавн набрал 9 очков и занимает второе место в чемпионате.

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