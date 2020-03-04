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Эпичный фейл голкипера дончан в видеообзоре матча Олимпик – Десна – 1:2

21:05 66 Читати українською
Эпичный фейл голкипера дончан в видеообзоре матча Олимпик – Десна – 1:2
Олимпик – Десна – 1:2 / фото ФК Десна

Десна минимально обыграла Олимпик в матче 21-го тура УПЛ через результативную ошибку Владимира Крынского в конце игры. Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – Десна.

4’ Максим Дегтярьов
 
Олександр Філіппов 6’
Леван Арвеладзе 76’
4’ Максим Дегтярьов
6’ Олександр Філіппов
76’ Леван Арвеладзе

Команды обменялись быстрыми голами – уже на 6 минуте счет был 1:1 благодаря забитым мячам Дегтярева и Филиппова. Далее поединок выдался достаточно сложным для обеих команд, и ударов по воротам почти не было. Во второй половине Десна сумела выйти вперед благодаря голу Арвеладзе – с подачей в его исполнении не справился Крынский, пропустив мяч между рук.

Десна в сложнейшем матче одолела Олимпик – подопечные Гомеса потерпели шестое поражение подряд

Таким образом, Десна набрала 39 очков, расположившись на четвертом месте, дончане с 18 пунктами остались десятыми.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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