Эпичный фейл голкипера дончан в видеообзоре матча Олимпик – Десна – 1:2

Десна минимально обыграла Олимпик в матче 21-го тура УПЛ через результативную ошибку Владимира Крынского в конце игры. Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – Десна.

Команды обменялись быстрыми голами – уже на 6 минуте счет был 1:1 благодаря забитым мячам Дегтярева и Филиппова. Далее поединок выдался достаточно сложным для обеих команд, и ударов по воротам почти не было. Во второй половине Десна сумела выйти вперед благодаря голу Арвеладзе – с подачей в его исполнении не справился Крынский, пропустив мяч между рук.

Десна в сложнейшем матче одолела Олимпик – подопечные Гомеса потерпели шестое поражение подряд

Таким образом, Десна набрала 39 очков, расположившись на четвертом месте, дончане с 18 пунктами остались десятыми.