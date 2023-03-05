Шахтер камня на камне не оставил от Металлиста 1925 в матче 16-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Металлист 1925 – Шахтер на "Футбол 24".

Зубков уже на 5 минуте буквально занес мяч в ворота харьковчан после передачи Степаненко. Через 7 минут Михайличенко отдал Траоре, получил ответную передачу и пробил в ближний угол – 2:0. Разгромным счет сделал Траоре с близкого расстояния, а перед перерывом Зубков оформил дубль – отметим роскошный заброс Ракицкого.

Шахтер поиздевался над Металлистом 1925 – 7 мячей, шедевр Ракицкого и забавный автогол

Во втором тайме Металлист 1925 оформил очень курьезный автогол. Защитник отдал на вратаря, а тот не остановил мяч, пропустив его между ног. Через 2 минуты Петряк сделал счет 0:6, а Ракицкий метров с 30 отметил возвращение в Украину.