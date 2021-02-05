В рамках 1/4 финала Копа дель Рей севильский Бетис уступил Атлетику из Бильбао в послематчевой серии пенальти. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Поединок фактически равных соперников, несмотря на большое количество опасных моментов, едва не завершился с нулями на табло в основное время. Но после 80-й минуты команды обменялись голами. Сначала Хуанми классно пробил с лета после отскока на линию штрафной, а затем баск Рауль Гарсия головой замкнул навес Мартинеса.

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Овертайм вышел безголевым. Зато серия пенальти стала полным разочарованием для фанатов Бетиса. "Зелено-белые" умудрились реализовать только один одиннадцатиметровый (Манди), а игроки Бильбао уверенно исполнили все четыре попытки усилиями того же Гарсии, Иньяки Вильямса, Хона Морсильо и Юри Берчиче. Дальше идет Атлетик.

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