У рамках 1/4 фіналу Копа дель Рей севільський Бетіс поступився Атлетіку з Більбао в післяматчевій серії пенальті. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Двобій фактично рівних суперників, попри чималу кількість небезпечних моментів, ледь не завершився з нулями на табло в основний час. Та після 80-ї хвилини команди обмінялися голами. Спочатку Хуанмі класно пробив з льоту після відскоку на лінію штрафного майданчика, а потім баск Рауль Гарсія головою замкнув навіс Мартінеса.

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Овертайм вийшов безгольовим. Натомість серія пенальті стала повним розчаруванням для фанатів Бетіса. "Зелено-білі" примудрилися реалізувати лише один одинадцятиметровий (Манді), а гравці Більбао впевнено виконали всі чотири спроби зусиллями того ж Гарсії, Іньякі Вільямса, Хона Морсільйо та Юрі Берчіче. Далі йде Атлетік.

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