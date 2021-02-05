Кубок Испании, 1/4 финала

Бетис – Атлетик – 1:1 (1:4 по пен)

Голы: Хуанми, 84 – Р. Гарсия, 90+4

Статус матча явно давил на команды, поэтому первый тайм был крайне скучным – на двоих "аж" один удар в створ ворот. Лучший момент упустил Каналес, который с близкого расстояния расстрелял сетку ворот Атлетика с внешней стороны.

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После перерыва картина не слишком изменилась. Соперники очень редко доходили до чужих владений, били еще реже. Общую "серость" компенсировала драматичная концовка основного времени. На 84 минуте Атлетик вроде остановил очередную банальную атаку Бетиса, но мяч после рикошета идеально лег на ногу Хуанми – "огурцы" выходят вперед! Атлетик бросился спасать положение и таки сделал это в своем фирменном стиле. Последние секунды, подача на голову 34-летнего Рауля Гарсии – 1:1.

Экстра-таймы стали логическим продолжением всего поединка. Гости лишь раз позволили Хоакину выйти на ударную позицию, но Ерай успел заблокировать выстрел ветерана. Дело дошло до серии пенальти, в которой главным героем стал Унаи Симон. Кипер "львов" отразил ужасные попытки Каналеса и Хуанми по центру, а партнеры били безошибочно.

Атлетик стал последним полуфиналистом текущего розыгрыша Кубка, присоединившись к Барселоне, Севилье и Леванте (жеребьевка состоится 5 февраля). Напомним, что в начале апреля тот же Атлетик и Реал Сосьедад разыграют Кубок сезона 2019/20, а через неделю будет еще один финал.

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