Эмполи вернул Кутроне в Италию и взял защитника Наполи
Новичок итальянской Серии А провернул два заметных подписания в течение одного рабочего дня. Отныне за Эмполи будут выступать защитник Себастьяно Луперто и нападающий Патрик Кутроне.
Дуэт исполнителей будет выступать за "синих" на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.
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Кутроне вернулся в Италию с АПЛ. Его контракт принадлежит Вулвз, но в прошлом сезоне форвард был арендован Фиорентиной и Валенсией. В свою очередь Луперто снова уехал в аренду из Наполи. Эмполи уже брал центрбека в сезоне 2017/18.
К слову, итальянская Серия А возьмет старт 21 августа. "Синие" в 1-м туре дома сыграют против римского Лацио.
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