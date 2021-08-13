Ветеран Серии А Горан Пандев и в дальнейшем выступать в итальянском первенстве.

Дженоа официально подписал новый контракт с 38-летним македонцем, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано на один год.

Пандев после матча с Украиной объявил о завершении карьеры в сборной

Горан выступает за "красно-синих" с 2015 года. В Италии он еще успел поиграть за Интер, Специю, Наполи, Лацио и Анкону, а также пробовал свои силы в турецком Галатасарае. Всего в активе Пандева 473 матча в Серии А, 101 гол и 56 результативных передач.

Напомним, Горан Пандев вместе со сборной Северной Македонии участвовал в Евро-2020, где, в частности, противостоял Украине (1:2) на групповом этапе. После турнира он объявил о завершении карьеры в главной команде своей страны.

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