Новачок італійської Серії А провернув два помітні підписання упродовж одного робочого дня. Відтепер за Емполі виступатимуть оборонець Себастьяно Луперто і нападник Патрік Кутроне.

Дует виконавців виступатиме за "синіх" на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кутроне повернувся до Італії з АПЛ. Його контракт належить Вулвз, але минулого сезону форвард був орендований Фіорентиною і Валенсією. Натомість Луперто вкотре поїхав в оренду з Наполі. Емполі вже брав центрбека в сезоні 2017/18.

До слова, італійська Серія А візьме старт 21 серпня. "Сині" в 1-му турі вдома зіграють проти римського Лаціо.

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