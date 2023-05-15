В заключительном матче 35-го тура чемпионата Италии "блучеркьяти" расписали мировую с тосканцами. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Сампдория уже давно завершила текущий сезон, досрочно оформив вылет в Серию В, поэтому в матче с Эмполи играла только ради престижа. В свою очередь тосканцы пока не решили задачу сохранения прописки, поэтому должны были добывать очки (ведь в последних турах соревноваться с борцами за Лигу чемпионов – Ювентусом и Лацио – дело непосильное).

Наполи сенсационно проиграл, Рома потеснила Аталанту из зоны еврокубков, хоть не выигрывает 5 матчей подряд

Камбьяги мог выводить Эмполи вперед уже в начале встречи, но после передачи низом из выгодной позиции пробил далеко от правой стойки. Дзанолли огрызнулся неточным выстрелом над перекладиной из пределов штрафной. В середине тайма сначала Хендерсон упустил момент, послав сферу над воротами Сампы, а вскоре Бальданци не хватило считанных сантиметров.

Несмотря на незначительное преимущество Эмполи первыми забили хозяева: Дзаноли из глубины штрафной безупречным ударом попал под левую стойку.

После перерыва Сампдория отдала инициативу сопернику, но была острее в атаках и имела в разы больше шансов удвоить, чем соперник сравнять. Однако, в добавленное время генуэзцы все-таки не устояли под натиском Эмполи и пропустили: Пикколи удачно сыграл на добивании.

Как следствие, Сампдория набрала 18 очков и осталась последней, Эмполи с 39-ю пунктами поднялся на четырнадцатую строчку турнирной таблицы.

Интер одержал седьмую победу подряд, одолев Сассуоло – Лукаку дублем отметил день рождения