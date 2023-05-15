У завершальному матчі 35-го туру чемпіонату Італії "блучерк'яті" розписали мирову з тосканцями. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Сампдорія вже давно завершила поточний сезон, дочасно оформивши виліт у Серію В, тож у матчі з Емполі грала лише заради престижу. Натомість тосканці поки не вирішили завдання збереження прописки, тому мусіли здобувати очки (адже в останніх турах змагатися з борцями за Лігу чемпіонів – Ювентусом та Лаціо – справа непосильна).

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Камб'ягі міг виводити Емполі вперед вже на початку зустрічі, але після передачі низом з вигідної позції пробив далеко від правої стійки. Дзаноллі огризнувся неточним пострілом над поперечиною з меж штрафного. В середині тайму спочатку Хендерсон змарнував момент, пославши сферу над воротами Сампи, а за трохи Балданці бракувало лічених сантиметрів.

Попри незначну перевагу Емполі першими забили господарі: Дзанолі з глибини штрафного бездоганним ударом поцілив під ліву стійку.

По перерві Сампдорія віддала ініціативу супернику, але була гострішою в атаках і мала в рази більше шансів подвоїти, ніж суперник зрівняти. Однак, у доданий час генуезці таки не встояли під навалами Емполі і пропустили: Пікколі вдало зіграв на добиванні.

Як наслідок, Сампдорія набрала 18 очок і залишилась останньою, Емполі з 39-ма пунктами піднявся на чотирнадцяту сходинку турнірної таблиці.

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