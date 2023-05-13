Сассуоло уступил Интеру в рамках 35-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Благодаря расписанию матчей Интер еще до стартового свистка знал о потерях конкурентов – Лацио еще вчера расписал ничью с Лечче, а Милан свой поединок со Специей вообще проиграл. "Змеям" оставалось просто победить Сассуоло и улучшить свои шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов.

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Симоне Индзаги владеет необходимой глубиной состава, чтобы без заметной потери качества дать лидерам отдохнуть между двумя дерби в полуфиналах ЛЧ. Возможно, именно поэтому хозяева Джузеппе Меацца плохо начали матч. "Нероверди" владели инициативой и даже открыли счет. VAR не дал Берарди отпраздновать должным образом. Арбитры разглядели офсайд у Лорьянте, который ассистировал Доменико.

Сразу заметим, что идентичный эпизод был и у Интера. Гол Корреа не засчитали из-за положения вне игры у Димарко. Сассуоло действовал интереснее, но Интер забил нелогичный гол перед самым перерывом. Отличился юбиляр. Ромелу Лукаку сегодня исполнилось 30 лет. Бельгиец сделал подарок болельщикам – забитый мяч оказался очень красивым.

Все вопросы по поводу закономерности результата хозяева сняли во втором тайме. Иногда создавалось впечатление, что Сассуоло остался в раздевалке. На поле был только Интер. Наконец, самой большой жертвой давления стал Руан Трессольди. Защитник отправил два мяча в свои ворота. Хотя одна из них Серия А все же записала на Лаутаро.

Спасать свою команду от позора взялся капитан. Берарди вырезал роскошную передачу на дальнюю штангу, где ее замкнул Матеус Энрике. Интер больше не пытался увеличивать преимущество. Зря, потому что ближе к концу матча Фраттези максимально оживил интригу. Однако настоящего камбека не произошло, а на последней минуте Фраттези поставил точку – 4:2.

Благодаря этой победе Интер набрал 66 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. Теперь подопечные Симоне Индзаги могут спокойно сосредоточиться на подготовке к ответному матчу 1/2 финала Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 16 мая.