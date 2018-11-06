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Эмполи уволил главного тренера в день его рождения

5 ноября 22:46 19 Читати українською
Эмполи уволил главного тренера в день его рождения
Ауреліо Андреаццолі / соцмережі

Главный тренер Эмполи Аурелио Андреаццоли получил неприятный "подарок" по случаю своего 65-летия.

Эмполи на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Аурелио Андреаццоли. Отмечается, что специалист отправлен в отставку.

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Последним матчем Емоли под руководством Аурелио стала встреча против Наполи, которая закончилась разгромом подопечных Андреаццоли.

Интересно, что именно сегодня Андреаццоли празднует свой 65-й День рождения. Эмполи находится на дне турнирной таблицы Серии А. Тосканцы занимают 18 место. На счету команды лишь 1 победа после 11-х туров.

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