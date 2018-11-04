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Форвард Кьево Джаккерини отличился курьезным автоголом – фейл дня

20:08 50 Читати українською
Форвард Кьево Джаккерини отличился курьезным автоголом – фейл дня
Курьезный автогол в матче Кьево – Сассуоло / фото ФК Кьево

В матче 11 тура Серии А Кьево – Сассуоло гости одержали победу со счетом 2:0. Второй гол в поединке вышел чрезвычайно курьезным.

Уже в компенсированное арбитром время ко второму тайму матча Кьево – Сассуоло форвард веронцев Эммануэле Джаккерини стал автором курьезного взятия ворот, правда, собственных.

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После удара Берарди фактически вплотную голкипер Кьево Стефано Соррентино невероятным образом отбил мяч. Однако что не удалось Берарди – удалось Джаккерини. Нападающий оказался не в том месте не в то время и, пытаясь сбросить мяч голкиперу, курьезно поразил собственные ворота. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу Сассуоло.

К слову, Кьево в 11 матчах взял лишь 2 пункта и занимает последнее место в Серии А, имея активе минус 1 очко из-за санкций.

В своей карьере Эммануэле Джаккерини выступал за Наполи, Ювентус, Болонью, Сандерленд и другие клубы. Провел 29 матчей за национальную сборную Италии.

Италия11 турМарк Антонио Бентегоди (Верона)

Кьево - Сассуоло: Воскресенье 04 ноября 2018

Кьево
Матч окончен
0 : 2
Сассуоло
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