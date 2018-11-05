Емполі звільнив головного тренера у день його народження

Ауреліо Андреаццолі отримав неприємний "подарунок" з нагоди свого 65-річчя.

Емполі на офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з головним тренером Ауреліо Андреаццолі. Зазначається, що фахівець відправлений у відставку.

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Останнім матчем Емолі під керівництвом Ауреліо стала зустріч проти Наполі, яка закінчилась розгромом підопічних Андреаццолі.

Цікаво, що саме сьогодні Андреаццолі святкує свій 65-й День народження. Емполі знаходиться у підвалинах турнірної таблиці Серії А. Тосканці займають 18 місце. В активі команди лише 1 перемога після 11-х турів.

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